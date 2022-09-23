В Сочи прошла вечеринка «Сияющая пустота» by Kion

22 сентября в Сочи в рамках фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» состоялась ежегодная вечеринка онлайн-кинотеатра Kion «Сияющая пустота»​​​​​.

С музыкальными сетами выступили Mishin, BATU OZER и Pushkin.

Гостями мероприятия стали: Дмитрий Литвинов, Екатерина Кононенко, Илья Тютенков, Настасья Самбурская, Александр Цыпкин, Катерина Шпица, Юлия Пош, Надежда Сысоева, Алексей Учитель, Сабина Ахмедова, Вадим Галыгин, Анна Слю, Кузьма Сапрыкин, Анна Александрова, Артем Ткаченко, Ксения Кутепова, Виктория Маслова, Марьяна Спивак, Эйдельштейн Марк, Лиза Шакира, Алена Чехова, Софья Донианц, Яна Крайнова и другие.