В Москве прошла премьера фильма «Слон»
Фотоотчет из кинотеатра «Иллюзион»
14 ноября в кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера триллера СЛОН.
Первым зрителям фильм представили режиссер и автор сценария Гарик Петросян, продюсеры Гевонд Андреасян и Сарик Андреасян и исполнитель главной роли Павел Прилучный.
Гостями премьеры стали: Наталья Рудова, Елизавета Моряк, Алика Смехова, Дмитрий Красилов, Анна Чурина, Александр Энберт, Катя Кабак, Катя Лель, Михаил Тарабукин, Анастасия Вознюк, Иван Кокорин и другие.
15.11.2022