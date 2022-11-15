В Москве прошла премьера фильма «Слон»

Фотоотчет из кинотеатра «Иллюзион»

14 ноября в кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера триллера СЛОН.

Первым зрителям фильм представили режиссер и автор сценария Гарик Петросян, продюсеры Гевонд Андреасян и Сарик Андреасян и исполнитель главной роли Павел Прилучный.

Гостями премьеры стали: Наталья Рудова, Елизавета Моряк, Алика Смехова, Дмитрий Красилов, Анна Чурина, Александр Энберт, Катя Кабак, Катя Лель, Михаил Тарабукин, Анастасия Вознюк, Иван Кокорин и другие.

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15.11.2022