СПбМКФ-2025: фоторепортаж

Мероприятие состоялось с 9 по 12 сентября

С 9 по 12 сентября в конгрессно-выставочном комплексе «Экспофорум» состоялся Санкт-Петербургский международный контент-форум (СПбМКФ).

Свои презентации в рамках мероприятия провели «Централ Партнершип», «Атмосфера Кино», «Наше кино», «Каро Премьер», «Вольга», «НМГ Кинопрокат», «Парадиз», Capella Film и «СБ Фильм».

Помимо этого, гостей форума ждала обширная деловая программа – XXII конференция «Бизнес кинотеатров», питчинг региональных кинокомиссий, разнообразные деловые сессии и многое другое.

Фото: пресс-служба СПбМКФ

16.10.2025