Видеосервис Start провел вечеринку в честь своего пятилетия

Фотоотчет с фестиваля «Новый сезон» в Сочи

В рамках фестиваля «Новый сезон» в Сочи онлайн-кинотеатр Start собрал звезд и гостей смотра на закрытой вечеринке.

Поздравить онлайн-кинотеатр с юбилеем и потанцевать под Леонида Агутина пришли Ирина Горбачева, Лукерья Ильяшенко, Александра Ревенко, Сергей Горошко, Таисия Вилкова, Ольга Медынич, Ирина Сосновая, Наталия Мещанинова, Елизавета Шакира, Наталья Бордо, Алексей Боков, Светлана Бондарчук, Илья Бачурин, Стас Тыркин, Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Давид Кочаров, Артём Кошман и другие.

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

19.09.2022