В Москве прошла премьера комедийной мелодрамы «Страна Саша»

Фотоотчет из кинотеатра «Художественный»

Вчера в столичном кинотеатре «Художественный» состоялась премьера молодежной комедийной мелодрамы СТРАНА САША.

Фильм представили: режиссер и автор сценария Юлия Трофимова, продюсер Катерина Михайлова, художник-постановщик Александра Антонова, авторы сценария Мария Шульгина, Елизавета Тихонова, актеры Марк Эйдельштейн, Мария Мацель, Евгения Громова, Алиса Тарасенко и Дарья Румянцева, а также программный директор кинотеатра Стас Тыркин. Среди первых зрителей были Алена Михайлова и Лиза Шакира.

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11.07.2022