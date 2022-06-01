В Москве прошла премьера фильма «Своя война. Шторм в пустыне»
Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»
В киноцентре «Октябрь» состоялась премьера режиссерского дебюта Алексея Чадова СВОЯ ВОЙНА: ШТОРМ В ПУСТЫНЕ.
Картину публике представила съемочная группа фильма: продюсер Сергей Сельянов, режиссер фильма и исполнитель главной роли Алексей Чадов, оператор Дмитрий Карначик, актеры Ола Кейру, Джалил Асретов, музыкант Саша ST и другие.
Гости премьеры: Игорь Жижикин, Юлия Барановская, Михаил Галустян, Анастасия Ивка, Надежда Гуськова, Мария Погребняк, Светлана Максимченко, Николай Расторгуев, Tatarka FM, IVKA и другие.
01.06.2022