В Москве открылся фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна»

Фоторепортаж из Третьяковской галереи

10 апреля в Инженерном корпусе Государственной Третьяковской галереи состоялось открытие Международного фестиваля студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна».

Первым показом смотра стала программа «Этюды» – в ней собраны самые первые картины, нестандартно выполненные учебные задания.

Секцию судило отдельное жюри: сценарист Юлия Савенкова, журналист Никита Демченко, а также актер и режиссер Егор Сальников.

Победитель программы будет объявлен на торжественной церемонии закрытия, которая состоится 15 апреля в кинотеатре «Москино Космос».

Фото: пресс-служба фестиваля

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11.04.2025