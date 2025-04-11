В Москве открылся фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна»
Фоторепортаж из Третьяковской галереи
10 апреля в Инженерном корпусе Государственной Третьяковской галереи состоялось открытие Международного фестиваля студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна».
Первым показом смотра стала программа «Этюды» – в ней собраны самые первые картины, нестандартно выполненные учебные задания.
Секцию судило отдельное жюри: сценарист Юлия Савенкова, журналист Никита Демченко, а также актер и режиссер Егор Сальников.
Победитель программы будет объявлен на торжественной церемонии закрытия, которая состоится 15 апреля в кинотеатре «Москино Космос».
Фото: пресс-служба фестиваля
11.04.2025