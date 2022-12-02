В Москве состоялась премьера фильма «Тайный Санта»

Фотоотчет из кинотеатра «Кино Окко Афимолл Сити»

В кинотеатре «Кино ОККО Афимолл Сити» прошла звездная премьера новогодней комедии ТАЙНЫЙ САНТА с Романом Курцыным и Зоей Бербер в главных ролях. Картину зрителям представили актеры и режиссер фильма Александр Бабаев.

Среди гостей, первыми увидевшими романтическую новогоднюю комедию, были Лянка Грыу, Катя Лель, Никита Дювбанов, Катрин Асси, Лиза Гинзбург, Александр Стекольников, Яна Крайнова, Антон Зацепин, Мария Киселева, Снежана Самохина, Юлия Беретта, Наталья Земцова, Корнелия Манго, Ирина Чайковская, Юлия Подозерова и другие.

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02.12.2022