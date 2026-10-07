В Москве представили саундтрек к мистическому сериалу «Тайный город»

Фоторепортаж из Электротеатра Станиславский

6 октября в Электротеатре Станиславский состоялась закрытая презентация саундтрека к мистическому сериалу «Тайный город». За полтора месяца до премьеры проекта там прозвучали композиции в живом исполнении ICEGERGERT, Минаевой, ГРАНЖ, Kiza и актера Лео Канделаки. После живых выступлений вечер продолжился на афтерпати с диджей-сетами Gorilla Zippo и Salame.

Гостями мероприятия стали Тина Канделаки, Данила Шарапов, Диана Пожарская, Олег Савостюк, Иван Добронравов, Алексей Лукин, Иван Трушин, Эльдар Джарахов, Мария Андреева, Александра Киселева, Сергей Горошко, BEARWOLF и другие.

Полный саундтрек «Темного города» появится на платформах в день релиза сериала, 23 ноября. Проект производства компании «Медиаслово будет выходить одновременно на ТНТ и «Кинопоиске».

Фото: Тим Осипов, Антон Доников, Илья Медведев

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07.10.2026