В Москве состоялась премьера фильма «Тень. Взять Гордея»

Фотоотчет из кинотеатра «КАРО 11 Октябрь»

6 декабря в киноцентре «Октябрь» прошла премьера шпионского триллера режиссеров Ильи Куликова и Ани Мирохиной ТЕНЬ. ВЗЯТЬ ГОРДЕЯ.

Фильм представили: сценарист, режиссер и продюсер Илья Куликов, режиссер Аня Мирохина, актеры Филипп Янковский, Олег Гаас, Татьяна Бабенкова, Екатерина Шарыкина, Денис Пьянов, Антон Кукушкин и многие другие.

Гостями премьеры стали пресс-секретарь Президента РФ Владимир Песков с дочкой Елизаветой, актрисы Маргарита Аброськина, Варвара Феофанова с мужем, Марина Васильева, певец Родион Газманов, певица Диляра Вагапова и другие.

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

07.12.2022