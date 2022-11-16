В Москве состоялась премьера нового «Теста на беременность»

Фотоотчет из кинотеатра «Художественный»

15 ноября в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера нового сезона медицинской мелодрамы «Тест на беременность». Проект представили режиссер Михаил Вайнберг, продюсер Игорь Мишин, а также актеры проекта Светлана Иванова, Лянка Грыу, Кристина Орбакайте, Евгений Пронин, Анна Пескова, Александр Яцко, и съемочная группа. Показ проекта состоится в онлайн-кинотеатре Kion.

Среди гостей, посетивших премьеру, были: Наталья Рудова, Мария Шумакова, Мария Цигаль, Влад Лисовец, Маргарита Аброськина, Ирина Чайковская, Кристина Корбут, Мария Погребняк, Евгения Малахова, Таша Белая, Настя Крайнова, Анфиса Вистигаузен, Анна Чурина, Виктория Богатырева, Александр Мартынов, Александра Власова, Евгения Малахова, Александра Черкасова, Нелли Ермолаева, Мария Гончарук, Александра Попова, Ирина Чайковская, Анна Чурина, Александра Артемова, Ирина Йовович, Аристарх Венес, Юлия Хамитова, Арина Данилова, Анна Калашникова и другие.

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16.11.2022