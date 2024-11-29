В Москве состоялась презентация телеканала ТНТ

Фотоотчет из Международного центра самбо

В четверг, 28 ноября, телеканал ТНТ презентовал новинки нового телесезона в международном центре самбо. Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров, директор телеканала ТНТ Тина Канделаки и генеральный продюсер канала Аркадий Водахов подвели итоги 2024 года, а также рассказали о грандиозных планах на 2025-й.

Гостями и участниками презентации стали Алексей Лукин, Денис Власенко, Карина Нигай, Алексей Мечетный, Ирина Мягкова, Марина Кравец, Ольга Бузова, Павел Воля, Михаил Галустян, Сергей Жуков, Сергей Светлаков, Тимур Батрутдинов, Тимур Родригез, Яна Енжаева, Анастасия Уколова и многие другие.

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29.11.2024