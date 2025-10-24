В Москве состоялась презентация телеканала ТНТ

Фотоотчет из в «Барвиха Luxury Village»

В четверг, 23 октября, телеканал ТНТ презентовал новинки нового телесезона. Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров, директор телеканала ТНТ Тина Канделаки и генеральный продюсер канала Аркадий Водахов подвели предварительные итоги 2025 года, а также рассказали о планах на 2026-й.

Гостями и участниками презентации стали Денис Власенко, Варвара Щербакова, Демис Карибидис, Мария Кожевникова, Владимир Сычев, Олег Гаас, Виталий Гогунский и многие другие.

Фото: Федеральный отдел PR ТНТ

