ТНТ представил сезон-2027

Фотоотчет с Рижского вокзала

22 октября на Рижском вокзале телеканал ТНТ представил новый сезон. Концепция вечера – «Вагон и маленькая тележка контента» – объединила железнодорожную атмосферу площадки и масштаб премьерной линейки: от продолжений больших реалити до новых сериалов, семейных фильмов и экранизаций классики.

Перед гостями выступили генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров, генеральный директор сейлз-хауса «Газпром-медиа» Екатерина Веселкова, директор телеканала ТНТ Тина Канделаки и генеральный продюсер канала Аркадий Водахов. Они подвели итоги 2026 года, представили возможности для рекламных партнёров и рассказали, с каким багажом проектов ТНТ отправляется в сезон-2027.

В 2026 году ТНТ занял первое место среди всех телеканалов в аудитории 14–44: доля по всей России составила 9,2% (14–44, Россия 0+). В премиальном сегменте доля канала достигла 10,4%, обеспечив отрыв в 3,6 процентного пункта от ближайшего конкурента (14–44, Россия 100+). В населенных пунктах с численностью менее 100 тысяч человек ТНТ также стал первым с долей 8,3% (14–44, Россия 100−). Накопленный охват канала составил 122 млн человек (4+, Россия 0+).

«Сегодня ТНТ – это канал, который умеет не просто создавать хиты, а превращать их в целую вселенную контента, где каждый проект усиливает следующий. Мы занимаем лидирующие позиции в комедийных сериалах, юмористических и развлекательных шоу, но для нас важно не только количество первых мест в рейтингах. Гораздо важнее доверие зрителя, которое очень сложно завоевать и очень легко потерять, – заявила директор телеканала ТНТ Тина Канделаки. – Именно поэтому мы выстраиваем эфир так, чтобы у человека всегда был повод оставаться с ТНТ. Заканчивается один большой проект – начинается другой, любимые герои возвращаются в новых сезонах, а рядом с проверенными форматами появляются совершенно новые истории. Мы хотим, чтобы зритель приходил к нам за конкретным шоу, а оставался ради всего многообразия контента, которое мы ему предлагаем. За каждым из этих результатов стоит огромная работа команды ТНТ и наших партнёров. И я хочу поблагодарить всех, кто вместе с нами делает телевидение, которое миллионы людей выбирают каждый день».

Фото: Пресс-служба ТНТ

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23.10.2026