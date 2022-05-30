В Москве состоялась премьера «Три кота и море приключений»
Фотоотчет из кинотеатра «Синема Парк Европейский»
На премьерном показе мультфильм ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ представили режиссер Дмитрий Высоцкий и художник-постановщик Андрей Сикорский, а также продюсеры Артем Васильев и Карина Кабанова.
Премьеру посетили: Никифоров Денис, Тарасов Никита, Гладких Яна, Добронравов Иван, Стеклов Данил и Лумпова Надежда, Шмыкова Варвара, Коршунова Клавдия, Волков Никита, Смелая Ира (Tatarka), Насибуллина Алина, Буря Павел, Бирюкова Варвара и Корниенко Вита.
30.05.2022