В Москве состоялась премьера «Три кота и море приключений»

Фотоотчет из кинотеатра «Синема Парк Европейский»

На премьерном показе мультфильм ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ представили режиссер Дмитрий Высоцкий и художник-постановщик Андрей Сикорский, а также продюсеры Артем Васильев и Карина Кабанова.

Премьеру посетили: Никифоров Денис, Тарасов Никита, Гладких Яна, Добронравов Иван, Стеклов Данил и Лумпова Надежда, Шмыкова Варвара, Коршунова Клавдия, Волков Никита, Смелая Ира (Tatarka), Насибуллина Алина, Буря Павел, Бирюкова Варвара и Корниенко Вита.

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

30.05.2022