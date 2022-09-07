В Москве состоялась премьера фильма «Три тысячи лет желаний»

Фотоотчет из кинотеатра «Художественный»

6 сентября в столичном кинотеатре «Художественный» прошла премьера фэнтези ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ.

В числе первых фильм посмотрели: Ксения Собчак и Константин Богомолов, Ксения и Полина Кутеповы, Ирина Хакамада, Алена Бабенко, Светлана Бондарчук, Влад Лисовец, Аглая Тарасова, Юрий Быков, Алексей Попогребский, Иван Добронравов, Павел Артемьев, Иван Добронравов с женой, Григорий Калинин, Дмитрий Исхаков, Егор Корешков и Дарья Авратинская, Константин Андрикопулос с женой, Наташа Максимова, Светлана Камынина, Марианна Максимовская и Василий Борисов, Екатерина Одинцова, Владимир Маркони с женой, Анна Александрова, Ян Яновский и Лена Фейгин, Светлана Максимченко, Александр Арутюнов, Татьяна Столяр и другие.

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07.09.2022