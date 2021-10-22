В Москве прошла презентация канала TV1000 Русское кино

Фотоотчет из Jagger Hall

21 ноября в Jagger Hall состоялась презентация нового сезона телеканала TV1000 Русское Кино, на которой выступили российские актёры - Катерина Шпица и Роман Курцын. В ближайшее время они появятся в креативных медиакампаниях бренда, которые пройдут под слоганом КИНЕАЛЬНО! Эти два актера победили в результате зрительского голосования, которое проводилось с помощью онлайн-платформы Fastuna. Также фильмы с их участием будут представлены в новом телесезоне TV1000 Русское Кино.

«Мы очень рады такому партнёрству. Катерина и Роман идеально выражают новую концепцию и миссию телеканала TV1000 Русское Кино. Молодые, энергичные, талантливые. Нашего зрителя ждут новые лица, новые впечатления, новые современные фильмы и сериалы. Мы уверены, что благодаря этой коллаборации сможем усилить внимание аудитории 25-49 лет на канале и повысить интерес не только к TV1000 Русское Кино, но и к российскому кинематографу», – отмечает генеральный директор Viasat Алексей Кроль.

На презентации представили новую айдентику и обновлённый логотип TV1000 Русское Кино, а также контент нового сезона, в который вошли фильмы с Катериной Шпицей и Романом Курцыным

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22.10.2021