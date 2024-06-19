Телеканал ТВ-3 отпраздновал свой 30-летний юбилей

Фоторепортаж из бара Happy End Bar & Kitchen

18 июня в московском баре Happy End Bar & Kitchen телеканал ТВ-3 собрал звездных гостей и партнеров канала на специальную вечеринку в честь 30-летия.

Гостями мероприятия стали Дава, Кристина Казинская, Анна Хилькевич, Василиса Володина, Алексей Лукин, Прохор Шаляпин, Анастасия Волочкова, Игорь Ознобихин, Птаха, Ольга Серябкина, Анфиса Чехова, Олег Верещагин, Денис Шведов, Алена Водонаева, Юлия Волкова и другие звездные гости.

Помимо дегустации коктейлей, гости вечеринки делали памятные фото в специальной фотозоне, а также танцевали под праздничный плейлист.

Фото: пресс-служба ТВ-3

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19.06.2024