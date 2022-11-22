В Москве состоялась премьера фильма «Умная Маша»

Фотоотчет из кинотеатра «КАРО 11 Октябрь»

21 ноября в киноцентре «Октябрь» состоялась премьера комедии УМНАЯ МАША.

Фильм на премьере представили: актрисы Ольга Рыжкова и Настасья Самбурская, актер Ефим Петрунин, режиссер Андрей Никифоров и продюсер Константин Елкин.

Среди гостей премьеры были: Маша Миногарова, Наталья Рудова, Светлана Пермякова, Влад Лисовец, Григорий Калинин, Александр Цыпкин, Станислав Бондаренко, Надежда Ручка, Надежда Ангарская, Стас Круглицкий, Карен Арутюнов, Татьяна Бабенкова, Таша Белая, Евгений Бороденко, Алена Водонаева, Надежда Гуськова и другие.

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22.11.2022