В Москве прошла премьера фильма «Уралочка»

Фоторепортаж из кинотеатра «Пионер»

4 декабря в кинотеатре «Пионер» состоялась светская премьера романтического фильма «Уралочка». Картину представили актеры фильма — Валерия Астапова, Александр Горбатов, Юлия Михалкова, Александр Фролов, Еремей Айпин, Мосэ Куртанидзэ, а также члены съемочной группы во главе с режиссером Михаилом Расходниковым.

Мероприятие посетили известные актеры, блогеры и звезды российской эстрады, среди них: Лариса Долина, Владимир Зайцев, Антон Зацепин, Никита Тарасов, Влада Ермолаева, Наталья Бардо, Георгий Перадзе, Роман Богданов, Вадим Дубровин, Василий Артемьев, Дьяченкова Маргарита и многие другие.

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Фото: пресс-служба «НМГ Кинопрокат»

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05.12.2024