В Москве прошла премьера фильма «У самого белого моря»
Фотоотчет из кинозала Инженерного корпуса «Третьяковской галереи»
6 сентября в кинозале Инженерного корпуса Третьяковской галереи состоялась премьера фильма У САМОГО БЕЛОГО МОРЯ.
Фильм представили автор сценария и режиссер Александр Зачинев, продюсер Федор Попов, исполнитель главной роли Никита Манец, актриса Елена Ветрова.
Совместный проект Продюсерского центра «ВГИК-Дебют» и киноконцерна «Мосфильм» выйдет в российский прокат 8 сентября.
07.09.2022