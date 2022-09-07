В Москве прошла премьера фильма «У самого белого моря»

Фотоотчет из кинозала Инженерного корпуса «Третьяковской галереи»

6 сентября в кинозале Инженерного корпуса Третьяковской галереи состоялась премьера фильма У САМОГО БЕЛОГО МОРЯ.

Фильм представили автор сценария и режиссер Александр Зачинев, продюсер Федор Попов, исполнитель главной роли Никита Манец, актриса Елена Ветрова.

Совместный проект Продюсерского центра «ВГИК-Дебют» и киноконцерна «Мосфильм» выйдет в российский прокат 8 сентября.

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07.09.2022