В Москве прошла премьера сериала «В клетке 2»

Фотоотчет из Цифрового делового пространства

Гостям вечера первые эпизоды второго сезона проекта лично представили создатели и исполнители главных ролей.

«В клетке 2» – сиквел остросюжетного сериала о некогда успешном бойце MMA Сергее «Волчке» Евдокимове (Павел Прилучный). В новый виток истории герой входит с травмой, полученной год назад, во время боя с собственным отцом «Доком» (Владимир Епифанцев). Травма руки не дает ему участвовать в профессиональных соревнованиях. Однако, в ходе определенных событий, он вынужден вернуться к подпольным боям без правил и опять войти в ненавистную ему клетку.

Режиссером-постановщиком второго сезона 10-серийной социальной драмы выступает Сергей Пикалов. Во втором сезоне зрители увидят как хорошо знакомых героев, роли которых исполнили Павел Прилучный, Владимир Епифанцев, Екатерина Маликова, Артур Ваха, Алена Михайлова, Зепюр Брутян, так и новых персонажей в исполнении Розы Хайруллиной, Ильи Глинникова, Веры Кинчевой, Кая Гетца, Месхи Гелы и других.

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07.10.2021