В Москве прошла премьера новых «Вампиров средней полосы»

Фотоотчет из кинотеатра «КАРО 11 Октябрь»

12 декабря в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера нового сезона «Вампиров средней полосы». Проект представили шоураннер, автор идеи Алексей Акимов, режиссер Дмитрий Грибанов, актеры Юрий Стоянов, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Артем Ткаченко, Виталия Корниенко, Анастасия Стежко, Андрей Соколов, Ева Смирнова и Катя Ланн. Поддержать коллег пришли режиссер первого сезона Антон Маслов и Глеб Калюжный, исполнивший в первой части роль новообращенного вампира Женька.

Продолжение драмеди смогли увидеть также Алена Водонаева, Егор Дружинин, Камила Валиева, группа Sirotkin, Анастасия Красовская, Лиза Ищенко, Маша Лобанова, Саша Новиков, Джемал Тетруашвили, Катерина Кейру, Анна Калашникова, Александра Власова, Инна Любимова, Адель Бикулова и другие.

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13.12.2022