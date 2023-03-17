В Москве отметили 20-летие компании Виасат

Фотоотчет из центра дизайна Artplay

Компания Виасат провела торжественное мероприятие, посвященное 20-летнему юбилею вещания в России. Праздник прошел 15 марта в центре дизайна Artplay. На мероприятии были звезды кино и шоу-бизнеса: Катерина Шпица, Ирина Безрукова, Дина Корзун, Даниил Белых, Янина Студилина, Анастасия Гребенкина, Виктор Васильев, Анна Снаткина, Анна Грачевская, Сергей Филин, Ксения Суркова, Анастасия Меськова и другие. Для гостей выступила поп-группа «Градусы».

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17.03.2023