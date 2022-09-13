В Москве состоялась премьера фильма «Вместе веселее»
Фотоотчет из кинотеатра «Иллюзион»
12 сентября в кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера российского фильма ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЕ.
Гостями премьеры стали: Артур Смольянинов, который сыграл одну из главных ролей в фильме, Дана Борисова с дочкой, Владислав Ветров, Нелли Ермолаева, Андрей Крыжнин, Софья Шуткина, Наиль Абрахманов, Евгения Соляных, Таша Белая, Юлия Хадарцева и другие.
Фильм гостям представила режиссер картины Анастасия Васильева.
13.09.2022