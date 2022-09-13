В Москве состоялась премьера фильма «Вместе веселее»

Фотоотчет из кинотеатра «Иллюзион»

12 сентября в кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера российского фильма ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЕ.

Гостями премьеры стали: Артур Смольянинов, который сыграл одну из главных ролей в фильме, Дана Борисова с дочкой, Владислав Ветров, Нелли Ермолаева, Андрей Крыжнин, Софья Шуткина, Наиль Абрахманов, Евгения Соляных, Таша Белая, Юлия Хадарцева и другие.

Фильм гостям представила режиссер картины Анастасия Васильева.

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13.09.2022