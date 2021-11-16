В Москве состоялась премьера сериала «Вне себя»

Фотоотчет из кинотеатра «Художественный»

15 ноября в старейшем кинотеатре Москвы «Художественный» состоялась закрытая премьера остросюжетной детективной комедии Александра Дулерайна – сериала «Вне себя». Проект представили шоураннер и режиссёр пилотного эпизода Александр Дулерайн, режиссёр сезона Клим Козинский, продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов (1-2-3 Production), и исполнители главных ролей Евгений Стычкин и Евгений Цыганов.

Гостями премьеры стали Екатерина Варнава, Тина Канделаки, Фёдор Бондарчук, Паулина Андреева, Гарик Мартиросян, Михаил Галустян, Алёна Водонаева, Семён Слепаков, Борис Дергачёв, Ольга Сутулова и другие.

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16.11.2021