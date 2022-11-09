В Москве состоялась премьера фильма «Волшебники»

Фотоотчет из кинотеатра «КАРО 11 Октябрь»

8 ноября прошла премьера фильма ВОЛШЕБНИКИ Рената Давлетьярова. Первыми зрителями фильма и гостями показа в кинотеатре КАРО 11 Октябрь стали Юлия Бордовских, Екатерина Стриженова, Ирина Медведева, Илья Любимов, Алена Водонаева, Владимир Винокур, режиссёр Алексей Учитель, продюсер Игорь Толстунов, Анна Пескова, Александр Носик, Анна Калашникова, Надя Ручка, Любовь Руденко, Ирина Безрукова, Владимир Левкин с семьей, Аркадий Укупник, Владимир Селиванов, Липа Тетерич, Алена Чехова, Мария Третьякова, Александр Энберт, Антон Шурцов и другие.

Фильм и творческую группу представили режиссер и продюсер Ренат Давлетьяров и сопродюсер картины, председатель совета директоров кинокомпании «Союз Маринс Групп» Альберт Саркисян, а также продюсер Григорий Подземельный и исполнители главных ролей Яков Трескунов, Ева Тимуш, То-Ма, Любовь Шевченко, Алина Бабак и Артем Кошман.

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09.11.2022