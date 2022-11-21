В Москве прошла премьера фильма «Время года зима»

Фотоотчет из кинотеатра «КАРО 11 Октябрь»

В киноцентре «Октябрь» в рамках проекта «КАРО.Арт» состоялась премьера режиссерского дебюта ВРЕМЯ ГОДА ЗИМА Светланы Устиновой.

Гостями премьеры стали исполнительницы главных ролей Юлия Снигирь, Евгения Добровольская и Екатерина Варнава, режиссер Светлана Устинова, а также Александр Гудков, Светлана Ходченкова, Аня Чиповская, Алена Долецкая, Ида Галич, Алена Водонаева, Влад Лисовец, Оксана Карас, Петр Ануров, Юлия Хлынина, Даша Чаруша, Корешков Егор и Дарья Авратинская, Лиза Шакира, Ирина Чайковская, Марианна Максимовская, Мария Опельянц, Кузьма Сапрыкин, Александр Шульгин, Наталья Кудряшова, Яна Гладких, Александра Ремизова, Мария Ахметзянова и другие.

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

21.11.2022