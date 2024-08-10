В Выборге состоялось открытие 32-го фестиваля «Окно в Европу»

Фотоотчет из кинотеатра «Выборг Палас»

9 августа в Выборге прошла церемония открытия 32-го фестиваля российского кино «Окно в Европу».

Перед гостями выступили президент смотра Сергей Урсуляк, программный директор Андрей Апостолов и члены жюри. Ведущей торжественной церемонии стала актриса Анна Савранская.

В конкурсе игрового кино участвуют десять фильмов. Победителя определят председатель жюри режиссер Владимир Котт, сценарист Илья Тилькин, продюсеры Мария Ушакова и Екатерина Филиппова, актрисы Дарья Коныжева и Марина Александрова.

По окончании церемонии публике была представлена романтическая драма Святослава Подгаевского ПОДРОСТКИ: ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ.

Фото: Геннадий Авраменко

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

10.08.2024