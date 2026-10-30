В Москве состоялась премьера фильма «Плетеный муж»

Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»

29 октября кинотеатр «Художественный» совместно с кинопрокатной компанией «Про:взгляд» и компанией «Веста» представил светскую премьеру романтического фэнтези ПЛЕТЕНЫЙ МУЖ с Оливией Колман и Александром Скарсгардом в главных ролях.



Гостями премьеры стали Евгения Милова, Григорий Туманов, Ольга Сутулова, Анна Меликян, Александр Перепелкин, Алина Насибуллина, Феликс Умаров, Галарина Долговых, Анна Александрова, Трифон Бебутов, Сабина Ахмедова и многие другие.



Фильм представил программный директор «Художественного» Стас Тыркин.

Фото: пресс-служба кинотеатра «Художественный»

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30.10.2026