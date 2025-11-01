top banner

Фотоальбом

В Москве состоялась премьера сказки «Яга на нашу голову»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

В Москве в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера сказки ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ.

Картину представили исполнительница главной роли Светлана Ходченкова, режиссер Александр Войтинский, актеры Вероника Тимофеева, Денис Прытков, Феодор Кирсанов,  актриса и популярный блогер Виолетта Антонова.

Первыми зрителями фильма стали певица Марго, Полина Айнутдинова, Сергей Шакуров, Денис Васильев, Елена Борщева, Николай Лебедев,  Александр Метелкин и Владимир Любимцев с семьями. 

Сказку выпустит в прокат компания «НМГ Кинопрокат» 13 ноября 2025 года.

Фото: Глеб Лоскутов, Иван Пономаренко, Михаил Свешников

 

01.11.2025