В Москве состоялась премьера сказки «Яга на нашу голову»
Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»
В Москве в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера сказки ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ.
Картину представили исполнительница главной роли Светлана Ходченкова, режиссер Александр Войтинский, актеры Вероника Тимофеева, Денис Прытков, Феодор Кирсанов, актриса и популярный блогер Виолетта Антонова.
Первыми зрителями фильма стали певица Марго, Полина Айнутдинова, Сергей Шакуров, Денис Васильев, Елена Борщева, Николай Лебедев, Александр Метелкин и Владимир Любимцев с семьями.
Сказку выпустит в прокат компания «НМГ Кинопрокат» 13 ноября 2025 года.
Фото: Глеб Лоскутов, Иван Пономаренко, Михаил Свешников
01.11.2025