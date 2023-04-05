Состоялась премьера комедии «Я хочу! Я буду»

Фотоотчет из киноцентра «Октябрь»

4 апреля в кинотеатре «Октябрь» состоялась российская премьера романтической комедии Я ХОЧУ! Я БУДУ! киностудии «АП Интертейнмент» и дистрибьютора «НМГ Кинопрокат».

Картину столичной публике представили режиссер — Павел Воронин, продюсеры — Дмитрий Рудовский (9 РОТА, ЖАРА, СТАЛИНГРАД, БАТАЛЬОН, ДУХLESS, ЛЕД, ПРИТЯЖЕНИЕ), Матвей Зубалевич, Алексей Митс, исполнители главных ролей — Екатерина Гусева, Станислав Дужников, Андрей Нестеренко, Валентина Ляпина, Игорь Жижикин, Антон Лаврентьев и другие.

Гостями премьеры стали Роман Гриценко, Надежда Гуськова, Мария Гончарук, Курбан Омаров, Леша Янгер, Катерина Новосельцева, Ирина Безряднова, Дмитрий Красилов, Виолетта Чиковани, Валерия Манькова, Анна Калашникова, Алена Чехова, Алексей Гаврилов, группа «Тутси», Таша Белая, Ирина Рудоминская, Саша Артемова, Адель Бикулова, Эсми, Прохор Шаляпин и многие другие. Комедия Я ХОЧУ! Я БУДУ! в российском прокате с 6 апреля.

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05.04.2023