В Москве состоялась премьера альманаха «Я люблю короче»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

В Москве в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера альманаха короткометражных фильмов «Я люблю короче». Проект вышел в российский прокат 26 мая в сети кинотеатров «КАРО» рамках проекта КАРО.Арт.

На премьеру пришли съемочные группы фильмов, а также российские звезды: Владимир Вдовиченков и Елена Лядова, Дарья Повереннова, Андрей Мерзликин, Артем Ткаченко, Дарья Калмыкова, Анна Котова-Дерябина, София Каштанова, Никита Тарасов, Екатерина Шумакова, Никита Волков, Елизавета Моряк, Маруся Климова, Ольга Смирнова, Светлана Степанковская и другие.

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27.05.2022