В Москве состоялась премьера фильма «Ёлки 9»

Фотоотчет из кинотеатра «КАРО 11 Октябрь»

29 ноября состоялась светская премьера новогодней комедии ЁЛКИ 9.

Фильм представили автор сценария, шоураннер и исполнитель одной из главных ролей Евгений Кулик, актёры Фёдор Добронравов, Ян Цапник, Григорий Калинин, Михаил Орлов, Елена Захарова, Ростислав Бершауэр, Михаил Орлов, Софья Присс, Влад Прохоров, Александра Розанова, Максим Литовченко, Юлия Ткач, Валерия Человечкова, режиссёры картины Александра Лупашко и Сергей Наумов, продюсеры Лала Рустамова, Тимур Асадов, Ара Хачатрян, Александр Наумов, Александр Пиковский и другие члены съемочной группы.

Первыми посмотреть картину пришли Филипп Киркоров с детьми, Алика Смехова, Елена Борщёва, Ольга Кабо, Ирина Безрукова, Эвелина Блёданс, Никита Тарасов, Сергей Филин, Александр Носик, Иван и Анна Добронравовы, Владимир Левкин, Ольга Красько, Маргарита Аброськина, Юлия Савичева, Денис Аларкон Рамирес, Даниил Белых, Настя Крайнова, Дмитрий Мухмадеев, Маша Цигаль, Алёна Чехова, Светлана Чуйкина, Данила Якушев, Торнике Квитатиани, группа «Фабрика» и другие.

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30.11.2022