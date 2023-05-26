В Москве прошла премьера фильма «За нас с вами»

Фотоотчет из кинотеатра «Художественный»

В онлайн-кинотеатрах вышел фильм ЗА НАС С ВАМИ. Это новое кино Андрея Смирнова, режиссера, который снял БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ, ОСЕНЬ и ФРАНЦУЗА.

В главной роли — Юлия Снигирь, также в фильме снялись Александр Кузнецов, Андрей Смоляков, Ирина Розанова, Леонид Ярмольник, Ксения Раппопорт, Иван Добронравов, Дмитрий Куличков.

Начало пятидесятых, Москва, завершился девятнадцатый съезд КПСС, Сталин предстал перед товарищами с последней речью. Все живут в страхе за себя, своих близких и друзей. В том числе и обитатели коммуналки на Большой Пироговке. Судьба главных героев — интеллигентных людей — предрешена, рано или поздно их должны арестовать, они неизбежно оказываются под давлением политических обстоятельств, в которых жила страна. Смирнова интересуют не карьерные взлеты и падения героев, а неизменная сущность людей даже на сломе эпох.

Премьера картины состоялась в кинотеатре «Художественный».

Автор сценария и режиссер: Андрей Смирнов

Продюсеры: Елена и Андрей Смирновы

Оператор-постановщик: Сергей Медведев

Художник-постановщик: Владимир Гудилин

Художники по костюмам: Александр Осипов, Елена Голикова

Художник по гриму: Елена Дмитриенко

Художник по реквизиту: Екатерина Цымбал

Производство: Студия «Мармот-фильм» при поддержке АНО развития кинематографии «КАДР», Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм».

Фото Генннадия Авраменко.

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26.05.2023