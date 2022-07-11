В Москве состоялась премьера мультфильма «Забытое чудо»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера анимационного фильма ЗАБЫТОЕ ЧУДО.

В рамках премьерного показа анимационный фильм представили:режиссер Андрей Колпин, продюсеры Антон Сметанкин и Марианна Галстухова-Сметанкина, автор идеи и главный сценарист проекта Мария Парфенова, гендиректор ГПМ КИТ Андрей Терешок, консультанты фильма: наместник Троице-Сергиевой Лавры (инициатор проекта) епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Фома, ректор Московской духовной академии (осуществляла консультирование и редактирование проекта) епископ Звенигородский Феодорит, редактор мультфильма священник Анатолий Колот, директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех — инициатора, продюсера и инвестора проекта — Василий Бровко, а также актриса и телеведущая Анна Хилькевич. Анна подарила свой голос главной героине анимационного фильма – школьнице-блогерше Насте Дружининой.

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11.07.2022