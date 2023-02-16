В Москве прошла премьера фильма «Здоровый человек»

Фотоотчет из киноцентра «Октябрь»

14 февраля в киноцентре «Октябрь» состоялась премьера драмы Петра Тодоровского ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК производства кинокомпании 1-2-3 Production.

Картина выйдет в прокат 2 марта. На широкие экраны фильм выпустит «Каропрокат». На красной дорожке картину представили режиссер Петр Тодоровский и актеры: Никита Ефремов, Ирина Старшебаум, Дарья Балабанова, Маша Лобанова, Олег Чугунов, Даниил Киселев и Полина Айнутдинова.

Премьеру посетили звездные гости: Настасья Самбурская, Агата Муцениеце, Александра Ревенко и Михаил Конев, Елизавета Шакира, Рома Зверь, Анастасия Резник, Кузьма Сапрыкин, Ольга Кузьмина, Наталья Земцова, Юлия Беретта, Карен Арутюнов, Илья Тютенков и многие другие.

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16.02.2023