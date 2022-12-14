В Москве состоялась премьера фильма «Zillion.Клуб твоих грёз»

Фотоотчет из кинотеатра «Кино Окко Афимолл Сити»

13 декабря в кинотеатре «Кино Окко Афимолл Сити» состоялась премьера фильма ZILLION. КЛУБ ТВОИХ ГРЕЗ.

Первыми увидеть фильм собрались блогер и бизнесвуман Нелли Ермолаева, олимпийский призер по фигурному катанию Александр Энберт, теннисистка Анастасия Пивоварова, актрисы Евгения Синицкая, Ирина Рудоминская и Анна Роскошная, певицы Анна Калашникова и Лиза Гинзбург, солист группы БАНД'ЭРОС Александр Устьянцев, блогеры Даша Жгилёва (silllnt), Саша Новиков, Дан Подлецкий, Ксюша и Настя nedotwins и другие гости.

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14.12.2022