В Москве прошла церемония закрытия кинофестиваля «Зимний»

Церемонию посетили Максим Королев, Наталья Мокрицкая, Артем Михалков, Юлия Пересильд, Анна Бегунова, Евгений Стычкин, Ольга Сутулова, Елена Валюшкина, Татьяна Вафина, Мария Шумакова, Марина Ворожищева, Анна Чурина, Полина Лазарева, Екатерина Вуличенко, Анна Ещенко, Данила Краснов, Соня Лебедева, Анастасия Меськова, Михаил Вайнберг, Александр Мизев, Андрей Руденский, Ингрид Олеринская, Анна Савранская, Софья Каштанова, Александра Киселева, Денис Бургазлиев, Иван Бурлаков, Георгий Перадзе и другие.

Фото: Алексей Молчановский