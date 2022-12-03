В Москве открылся фестиваль авторского кино «Зимний»

Фотоотчет из кинотеатра «Художественный»

2 декабря в кинотеатре «Художественный» состоялось открытие первого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний». Смотр продолжит работу до 8 декабря.

По красной дорожке прошли программный директор фестиваля Наталья Мокрицкая, продюсер фестиваля Максим Королев, Любовь Аркус, Надежда Васильева, Константин Эрнст, Ксения Собчак, Елена Лядова, Алексей Герман мл., Виктор Сухоруков, Ситора Алиева, Никита Тарасов, Иван И. Твердовский, Ольга Сутулова, Михаил Тройник, Алексей Чадов, Олеся Судзиловская, Мария Лобанова, Иван Макаревич, Лянка Грыу, Мария Лемешева, Дмитрий Данилов, Полина Максимова, Антон Мегердичев и Елена Панова, Маруся Климова, Дмитрий Давиденко, Алена Званцова, Дарья Калмыкова, Теймур Джафаров, Петр Натаров, Андрей Золотарев, Ирина Розанова, Марина Зудина, Анна Снаткина, Мария Андреева, Ольга Смирнова и другие гости.

Первый фестиваль авторского кино «Зимний» открылся московской премьерой документальной ленты БАЛАБАНОВ. КОЛОКОЛЬНЯ. РЕКВИЕМ. Картину представили режиссер Любовь Аркус, продюсер Константин Эрнст и вдова Алексея Балабанова, художник по костюмам Надежда Васильева.

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03.12.2022