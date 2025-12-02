4-й фестиваль авторского кино «Зимний»: церемония открытия

Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»

1 декабря в кинотеатре «Художественный» в четвертый раз открылся Российский фестиваль авторского кино «Зимний».

Ведущей торжественного вечера стала актриса Юлия Хлынина, помогал ей в этом певец, композитор и музыкант Павел Артемьев.

Гостями церемонии стали Анна Михалкова, Елизавета Боярская, Марина Зудина, Ольга Сутулова, Екатерина Вилкова, Юрий Быков, Иван Кудрявцев, Денис Власенко, Лянка Грыу, Юлия Хлынина, Ирина Безрукова, Людмила Артемьева, Анна Слю, Елизавета Арзамасова, Елизавета Базыкина, Мария Лапшина, Мария Кошина, Григорий Верник, Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Светлана Степанковская, Александр Мизев, Григорий Калинин, Данила Краснов, Виктория Маслова, Анна Невская, Елена Николаева, Святослав Рогожан, Анна Савранская, Никита Тарасов, Дарья Калмыкова, Ольга Филиппова, Мария Шумакова, Юлия Марченко, Ситора Алиева, Иван Кокорин, Данил Якушев, Юлия Волкова, Владимир Канухин и другие.

На сцену также вышли генеральный продюсер фестиваля Максим Королев и программный директор Наталья Мокрицкая, официально объявившие фестиваль открытым.

Фото: Евгений Смирнов

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

02.12.2025