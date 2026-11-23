В Москве прошел бранч в честь фестиваля авторского кино «Зимний»

Фоторепортаж из ресторана Manul

23 ноября Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний» представил конкурсную программу, жюри и фильм открытия юбилейного смотра на бранче в ресторане Manul.

Гостями мероприятия стали генеральный продюсер фестиваля Максим Королев, программный директор фестиваля Наталья Мокрицкая, куратор деловой программы Лидия Дробыш, члены жюри – режиссер Николай Ларионов, актриса Ангелина Стречина, актер Дмитрий Чеботарев, а также Сергей Гармаш, Сергей Харченко, Максим Добромыслов, Георгий Малков, Маша Кошина, Юлия Мишкинене, Наталия Горина, Ангелина Ашман, Влад Коноплев, Дарья Алыпова, Анна Невская, Елена Николаева, Владимир Канухин, Диана Милютина, Дарья Жовнер, Анастасия Куимова, Полина Лазарева, Нил Кропалов и другие.

Пятый «Зимний» пройдет в Москве с 1 по 7 декабря.

Фото: Максим Кашин

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23.11.2026