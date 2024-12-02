В Москве открылся 3-й Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний»

Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»

1 декабря в Москве в кинотеатре «Художественный» открылся 3-й Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний». Ведущими церемонии в этом году стали актер, режиссер, сценарист Евгений Цыганов, его дочь, актриса Полина Цыганова, а также музыкальная группа «Ме4та». Прибывающих гостей встречали генеральный продюсер «Зимнего» Максим Королев и программный директор фестиваля Наталья Мокрицкая.

На церемонию открытия прибыли директор Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации Дмитрий Давиденко, заместитель директора Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации Светлана Фричинская. А также режиссеры, актеры театра и кино, звезды шоу-бизнеса, общественные и культурные деятели – Евгений Цыганов, Полина Цыганова, Кирилл Кяро, Сабина Ахмедова, Игорь Гордин, Сергей Титинков, Антон Филипенко, Александра Ревенко, Даниил Воробьев, Лиза Шакира, Елена Николаева, Мария Андреева, Анна Слю, Елизавета Ищенко, Олег Гаас, Сабина Еремеева, Ольга Ломоносова, Юрий Коробейников, Владимир Канухин, Петр Налич, Дарья Повереннова, Сергей Тарамаев, Анна Банщикова, Полина Лазарева, Ирина Розанова, Елена Валюшкина, Марина Ворожищева, Антон Зацепин, Ирина Безрукова, Екатерина Волкова, Лянка Грыу, Стелла Ильницкая, Александр Миндадзе, Даниил Стеклов, Ситора Алиева, Наталья Швец, Антон Калинкин, Ольга Галактионова, Лариса Баженова, Валерия Шкирандо, Светлана Камынина, Клавдия Коршунова, Антон Пампушный, Яна Крайнова, Илья Лейбин, Мария Лисовая, Диана Милютина, Дмитрий Мухамадеев, Александра Розовская, Сергей Романович и другие уважаемые гости.

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Фото: пресс-служба фестиваля

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02.12.2024