В Анадыре открылся фестиваль «Золотой ворон»

Фотоотчет из кинотеатра «Полярный»

5 декабря в Анадыре состоялось открытие VI Арктического Международного кинофестиваля «Золотой ворон». Церемония прошла в кинотеатре «Полярный».

Фильмом открытия фестиваля стала драма НА ВЫДОХЕ Рината Махмудова. Картину представил актер Иван Логинов.

С приветственным словом в адрес фестиваля обратилась министр культуры РФ Ольга Любимова. Зрителей поприветствовал генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив, при поддержке которого проводится фестиваль, Роман Карманов. Также смотр открыли его художественный руководитель Филипп Абрютин и заместитель губернатора, руководитель аппарата губернатора и правительства Чукотского автономного округа Владислав Набиев.

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06.12.2022