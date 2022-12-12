В Анадыре объявлены победители кинофестиваля «Золотой ворон»

Главной наградой смотра отмечен документальный фильм «Оторванные»

11 декабря в кинотеатре «Полярный» города Анадыря состоялась церемония закрытия VI Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон». Документальный фильм Владимира Кривова ОТОРВАННЫЕ стал обладателем Гран-при и главного приза жюри фестиваля, а также приза жюри за лучшую операторскую работу.

Награда за режиссуру досталась Наталье Назаровой, снявшей остросюжетную драму ПЛАКАТЬ НЕЛЬЗЯ, эта лента отмечена призом за лучший сценарий. Специальный приз жюри конкурса полнометражных игровых и неигровых фильмов «За любовь, которая побеждает» достался норвежской картине ВСЕ НЕНАВИДЯТ ЙОХАНА Халлвара Витсё. Также в этой секции жюри раздали три диплома: «За дебют с пожеланием большого творческого пути» – фильму НА ВЫДОХЕ Рината Махмудова, «За веру в человека» – документальной ленте ЖИЛИ ДВЕНАДЦАТЬ РАЗБОЙНИКОВ Светланы Стасенко и «За полёты во сне и наяву» – якутской картине НЕ ХОРОНИТЕ МЕНЯ БЕЗ ИВАНА Любови Борисовой. Другой якутский участник полнометражного конкурса – режиссер Александр Лукин с фильмом БЕЛЫЙ АНГЕЛ ТУНДРЫ – отмечен Специальным призом Оргкомитета кинофестиваля «Золотой ворон».

Лучшим игровым короткометражным фильмом стала казахстанская лента УЛИЧНЫЙ ПОЭТ Самгара Рахима, а в блоке неигрового кино победил ВЫХОД Максима и Евгении Арбугаевых. В конкурсе региональных фильмов «Киновзлёт!» лучим стал ЫТТЫКЕЙ Сергея Гавриленко. Специальный приз жюри конкурса короткометражных фильмов «За профессионализм и актуальность темы» достался НЕВЕСОМОСТИ Ивана Соснина. Специальным дипломом «За мастер-класс на экране» посмертно был отмечен Владимир Меньшов, сыгравший в фильме УБИЙЦА Виктора Салимьянова. Жюри также распределило еще три диплома: «За умелое раскрытие детских талантов» – режиссеру из Узбекистана Сухробу Кадирову с фильмом САНКИ, «За достоверность в игровом кино» – режиссеру Ваге Микаеляну с картиной Я ПОМНЮ и «За создание образа подвижничества и милосердия в неигровом кино» – режиссеру Никите Иконникову, снявшему ленту ПРИКАМСКАЯ МАТЬ ТЕРЕЗА. Приз зрительских симпатий конкурса короткометражных неигровых и игровых фильмов достался ленте НА ЗЕМЛЕ Валентины Князьковой.

Обладателя Гран-при смотра выбирают зрители, однако на фестивале работает профессиональное жюри. В этом году полнометражные игровые и неигровые фильмы оценивали казахстанский продюсер, эксперт в области маркетинга и дистрибуции Анна Дармодехина, российский режиссер, лауреат главной премии Русского географического общества, директор радио «Русская Арктика» Ольга Стефанова, продюсер, режиссер, сценарист из Кыргызстана Таалайбек Кулмендеев, китайский издатель и медиа-менеджер Му Пин, педагог и специалист по чукотскому языку и культуре Григорий Ранаврольтын. Председателем жюри выступил российский актер, режиссер и продюсер Василий Мищенко.

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12.12.2022