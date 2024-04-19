В рамках «Золотого ворона» прошли творческие встречи с Андреем Золотаревым и Светланой Камыниной
Фоторепортаж с арктического фестиваля
В Анадыре продолжается VIII Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон».
В рамках смотра уже прошли творческие встречи со сценаристом Андреем Золотаревым, актером Денисом Бузиным и с актрисой Светланой Камыниной, которые поделились с чукотскими зрителями ответами на волнующие темы из первых уст.
«Встречи в свободном формате очень нужны и интересны зрителю. Например, у меня интересовались чем я люблю заниматься в свободное время, чем горжусь в жизни, что могу им пожелать на будущее, какое дать напутствие тем, кто младше и только начинает свою самостоятельную жизнь. Та самая «четвертая стена», которая существует между зрителем и исполнителем – она исчезает», – подчеркнула Камынина.
Золотарев, в свою очередь, отметил, что его особенно удивила встреча со школьниками. «По-моему, это очень хороший формат, и он полезен не только ребятам, но и мне, я испытал большую радость», – сказал он.
«Золотой ворон» продлится до 28 апреля.
Фото: пресс-служба фестиваля
19.04.2024