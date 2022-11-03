В Москве прошла премьера фильма «Звёзды мне укажут путь»

Фотоотчет из кинотеатра «Иллюзион»

2 ноября в кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера фильма ЗВЕЗДЫ МНЕ УКАЖУТ ПУТЬ.

Картину представила съемочная группа: режиссер и продюсер Филипп Абрютин, продюсер Оксана Лахно, актеры Иван Соловьев, Алена Чехова, Елизавета Бугулова и другие.

Гостями премьеры стали: Ирина Безрукова, Дмитрий Харатьян с сыном Иваном, Марк Богатырев, Анна Чурина, Алексей Франдетти, Даниил Воробьёв, Виктория Богатырева, Маша Цигаль, Нелли Ермолаева, Надежда Гуськова, Толкачева Алиса, Милана Стар, Янис Политов, Юрий Кузнецов Таежный, Владимир Игнатьев и другие.

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

03.11.2022