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Предварительная касса уикенда №26 22.06 - 25.06.2023


Касса России: «Дыхание» возглавило официальный чарт

Фильм Романа Каримова заработал около 30 млн рублей

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 25.06.2023
1
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ 1
Spider-Man: Across the Spider-Verse
 - 3 185 43 049 919
$510 978		 232 702
$2 762		 -26,8% 273 795 358
$3 361 102
2 CP 1 1514 30 200 000
$358 457		 19 947
$237		 - 30 200 000
$358 457
3 CP 10 492 22 400 000
$265 875		 45 528
$540		 -7,0% 1 846 800 000
$22 618 494
4
ЗВЕРОГОНЩИКИ
Rally Road Racers
 VLG 1 1721 22 184 262
$263 315		 12 890
$153		 - 22 293 711
$264 614
5 NKI 1 1688 19 238 132
$228 346		 11 397
$135		 - 22 298 254
$264 668
6 VLG 4 524 18 679 784
$221 719		 35 648
$423		 -38,7% 232 592 254
$2 871 864
7 EXP 2 1347 9 684 987
$114 955		 7 190
$85		 -36,2% 45 587 932
$540 654
8 EXP 1 592 9 523 480
$113 038		 16 087
$191		 - 9 523 480
$113 038
9 NMG 2 1498 9 135 888
$108 438		 6 099
$72		 -55,4% 39 912 343
$473 344
10 NKI 3 1636 7 849 443
$93 168		 4 798
$57		 -53,0% 81 531 925
$1 000 883
  ИТОГО TOP-10:   191 945 895
$2 278 290		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 84.25 руб.
* comScore
1 Суммированные сборы

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


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AK - Атмосфера кино
AOF - A-One Films
CP - Централ Партнершип
EXP - Экспонента Фильм
KAP - КИНО.АРТ.ПРО
KNLG - Кинологистика
NKI - Наше кино
NMG - НМГ Кинопрокат
PNR - Пионер
PRD - Парадиз
PVZGL - Про:взгляд
RR - Ракета Релизинг
RWV - Russian World Vision
SBF - СБ Фильм
VLG - Вольга
WP - World Pictures

26.06.2023 Автор: БК