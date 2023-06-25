Касса России: «Дыхание» возглавило официальный чарт
Фильм Романа Каримова заработал около 30 млн рублей
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 25.06.2023
|1
|
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ 1
Spider-Man: Across the Spider-Verse
|-
|3
|185
|43 049 919
$510 978
|232 702
$2 762
|-26,8%
|273 795 358
$3 361 102
|2
|CP
|1
|1514
|30 200 000
$358 457
|19 947
$237
|-
|30 200 000
$358 457
|3
|CP
|10
|492
|22 400 000
$265 875
|45 528
$540
|-7,0%
|1 846 800 000
$22 618 494
|4
|
ЗВЕРОГОНЩИКИ
Rally Road Racers
|VLG
|1
|1721
|22 184 262
$263 315
|12 890
$153
|-
|22 293 711
$264 614
|5
|NKI
|1
|1688
|19 238 132
$228 346
|11 397
$135
|-
|22 298 254
$264 668
|6
|
ПЕРЕВОДЧИК
The Covenant
|VLG
|4
|524
|18 679 784
$221 719
|35 648
$423
|-38,7%
|232 592 254
$2 871 864
|7
|
КОРОЛЬ-ЛЬВЕНОК
The King
|EXP
|2
|1347
|9 684 987
$114 955
|7 190
$85
|-36,2%
|45 587 932
$540 654
|8
|
ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ. ШЕПОТ ВЕДЬМЫ
Trinket Box
|EXP
|1
|592
|9 523 480
$113 038
|16 087
$191
|-
|9 523 480
$113 038
|9
|NMG
|2
|1498
|9 135 888
$108 438
|6 099
$72
|-55,4%
|39 912 343
$473 344
|10
|
МАРМАДЮК
Marmaduke
|NKI
|3
|1636
|7 849 443
$93 168
|4 798
$57
|-53,0%
|81 531 925
$1 000 883
|ИТОГО TOP-10:
|191 945 895
$2 278 290
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 84.25 руб.
* comScore
1 Суммированные сборы
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
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- AK - Атмосфера кино
- AOF - A-One Films
- CP - Централ Партнершип
- EXP - Экспонента Фильм
- KAP - КИНО.АРТ.ПРО
- KNLG - Кинологистика
- NKI - Наше кино
- NMG - НМГ Кинопрокат
- PNR - Пионер
- PRD - Парадиз
- PVZGL - Про:взгляд
- RR - Ракета Релизинг
- RWV - Russian World Vision
- SBF - СБ Фильм
- VLG - Вольга
- WP - World Pictures
26.06.2023 Автор: БК