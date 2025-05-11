Касса России: «В списках не значился» сохранил лидерство

Лучшей новинкой стала военная драма «Группа крови»

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 11.05.2025 1 В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ

CP 2 2008 182 300 000

$2 254 514 90 787

$1 123 -22,6% 481 800 000

$5 912 382 2 КРАКЕН

CP 4 1120 130 400 000

$1 612 664 116 429

$1 440 -41,6% 852 300 000

$10 319 651 3 ГРУППА КРОВИ

CP 1 1372 73 600 000

$910 215 53 644

$663 - 73 600 000

$910 215 4 БАТЯ 2. ДЕД

CP 6 627 52 300 000

$646 797 83 413

$1 032 -49,8% 1 547 900 000

$18 307 510 5 ФИНАЛ

AK 1 1863 50 767 682

$627 847 27 251

$337 - 50 946 417

$630 057 6 СОКРОВИЩА ГНОМОВ

NKI 2 1563 38 993 916

$482 240 24 948

$309 -51,7% 128 035 368

$1 571 179 7 ОЧИ

The Legend of Ochi EXP 1 1075 28 600 024

$353 698 26 605

$329 - 48 297 724

$597 301 8 МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН 2 1

CAO 1 1657 22 385 840

$276 847 13 510

$167 - 22 385 840

$276 847 9 ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ

AK 3 1319 22 356 764

$276 487 16 950

$210 -63,1% 160 485 039

$1 948 580 10 БЕС ПОПУТАЛ

VLG 1 863 15 975 279

$197 567 18 511

$229 - 15 995 539

$197 818 ИТОГО TOP-10: 617 679 505

$7 638 876

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 80.86 руб.

* comScore

1 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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