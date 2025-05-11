Касса России: «В списках не значился» сохранил лидерство
Лучшей новинкой стала военная драма «Группа крови»
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 11.05.2025
|1
|CP
|2
|2008
|182 300 000
$2 254 514
|90 787
$1 123
|-22,6%
|481 800 000
$5 912 382
|2
|CP
|4
|1120
|130 400 000
$1 612 664
|116 429
$1 440
|-41,6%
|852 300 000
$10 319 651
|3
|CP
|1
|1372
|73 600 000
$910 215
|53 644
$663
|-
|73 600 000
$910 215
|4
|CP
|6
|627
|52 300 000
$646 797
|83 413
$1 032
|-49,8%
|1 547 900 000
$18 307 510
|5
|AK
|1
|1863
|50 767 682
$627 847
|27 251
$337
|-
|50 946 417
$630 057
|6
|NKI
|2
|1563
|38 993 916
$482 240
|24 948
$309
|-51,7%
|128 035 368
$1 571 179
|7
|
ОЧИ
The Legend of Ochi
|EXP
|1
|1075
|28 600 024
$353 698
|26 605
$329
|-
|48 297 724
$597 301
|8
|CAO
|1
|1657
|22 385 840
$276 847
|13 510
$167
|-
|22 385 840
$276 847
|9
|AK
|3
|1319
|22 356 764
$276 487
|16 950
$210
|-63,1%
|160 485 039
$1 948 580
|10
|VLG
|1
|863
|15 975 279
$197 567
|18 511
$229
|-
|15 995 539
$197 818
|ИТОГО TOP-10:
|617 679 505
$7 638 876
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 80.86 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
Смотрите также:
Касса России: «В списках не значился» возглавил прокат (Предварительные сборы уикенда 01.05.2025)
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- AK - Атмосфера кино
- CAO - Каро Премьер
- CP - Централ Партнершип
- CPF - Capella Film
- EXP - Экспонента Фильм
- GF - Global Film
- KAP - КИНО.АРТ.ПРО
- KNLG - Кинологистика
- KNT - Кинотайм
- LONF - LOONAFILM
- MVK - MVK
- NGFD - НГ Фильм Дистрибьюшн
- NKI - Наше кино
- NMG - НМГ Кинопрокат
- SMKT - Самокат
- UNID - U Films
- VLG - Вольга
- WP - World Pictures
12.05.2025 Автор: БК