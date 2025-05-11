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Предварительная касса уикенда №19 08.05 - 11.05.2025


Касса России: «В списках не значился» сохранил лидерство

Лучшей новинкой стала военная драма «Группа крови»

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 11.05.2025
1 CP 2 2008 182 300 000
$2 254 514		 90 787
$1 123		 -22,6% 481 800 000
$5 912 382
2 CP 4 1120 130 400 000
$1 612 664		 116 429
$1 440		 -41,6% 852 300 000
$10 319 651
3 CP 1 1372 73 600 000
$910 215		 53 644
$663		 - 73 600 000
$910 215
4 CP 6 627 52 300 000
$646 797		 83 413
$1 032		 -49,8% 1 547 900 000
$18 307 510
5 AK 1 1863 50 767 682
$627 847		 27 251
$337		 - 50 946 417
$630 057
6 NKI 2 1563 38 993 916
$482 240		 24 948
$309		 -51,7% 128 035 368
$1 571 179
7
ОЧИ
The Legend of Ochi
 EXP 1 1075 28 600 024
$353 698		 26 605
$329		 - 48 297 724
$597 301
8 CAO 1 1657 22 385 840
$276 847		 13 510
$167		 - 22 385 840
$276 847
9 AK 3 1319 22 356 764
$276 487		 16 950
$210		 -63,1% 160 485 039
$1 948 580
10 VLG 1 863 15 975 279
$197 567		 18 511
$229		 - 15 995 539
$197 818
  ИТОГО TOP-10:   617 679 505
$7 638 876		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 80.86 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

Смотрите также:

Касса России: «В списках не значился» возглавил прокат (Предварительные сборы уикенда 01.05.2025)

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


AK - Атмосфера кино
CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
EXP - Экспонента Фильм
GF - Global Film
KAP - КИНО.АРТ.ПРО
KNLG - Кинологистика
KNT - Кинотайм
LONF - LOONAFILM
MVK - MVK
NGFD - НГ Фильм Дистрибьюшн
NKI - Наше кино
NMG - НМГ Кинопрокат
SMKT - Самокат
UNID - U Films
VLG - Вольга
WP - World Pictures

12.05.2025 Автор: БК