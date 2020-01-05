Касса России: «Волшебник Изумрудного города» оказался на вершине проката
Вторая строчка досталась сказке «Финист. Первый богатырь»
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 05.01.2025
|1
|CP
|1
|2472
|1 591 700 000
$15 654 013
|643 892
$6 333
|-
|1 987 900 000
$19 550 551
|2
|NMG
|1
|2311
|1 135 834 843
$11 170 681
|491 491
$4 834
|-
|1 411 955 675
$13 886 267
|3
|NMG
|3
|1290
|285 176 960
$2 804 651
|221 067
$2 174
|36,3%
|928 977 134
$9 038 501
|4
|AK
|3
|2136
|222 387 051
$2 187 127
|104 114
$1 024
|55,4%
|737 401 809
$7 174 565
|5
|VLG
|2
|2207
|148 549 298
$1 460 949
|67 308
$662
|72,7%
|300 480 843
$3 016 573
|6
|AK
|1
|803
|68 545 264
$674 127
|85 361
$840
|-
|81 404 055
$800 591
|7
|NKI
|4
|589
|40 740 412
$400 673
|69 169
$680
|-
|442 631 296
$4 286 156
|8
|CP
|2
|1754
|23 800 000
$234 068
|13 569
$133
|-
|58 600 000
$588 294
|9
|
АСТРАЛ. КОШМАР В «СПРИНГ ГАРДЕН»
Neulbomgadeun
|KNLG
|1
|425
|23 735 734
$233 436
|55 849
$549
|-
|27 507 960
$270 535
|10
|NMG
|4
|300
|22 138 152
$217 724
|73 794
$726
|32,8%
|177 521 529
$1 719 004
|ИТОГО TOP-10:
|3 562 607 714
$35 037 448
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 101.68 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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ЩЕЛКУНЧИК / The Nutcracker (KAP), данные не предоставлены дистрибьютором.
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- AK - Атмосфера кино
- CP - Централ Партнершип
- EXP - Экспонента Фильм
- KAP - КИНО.АРТ.ПРО
- KNLG - Кинологистика
- MVK - MVK
- NKI - Наше кино
- NMG - НМГ Кинопрокат
- PNR - Пионер
- PRD - Парадиз
- VLG - Вольга
09.01.2025 Автор: БК