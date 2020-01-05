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Предварительная касса уикенда №2871 02.01 - 05.01.2025


Касса России: «Волшебник Изумрудного города» оказался на вершине проката

Вторая строчка досталась сказке «Финист. Первый богатырь»

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 05.01.2025
1 CP 1 2472 1 591 700 000
$15 654 013		 643 892
$6 333		 - 1 987 900 000
$19 550 551
2 NMG 1 2311 1 135 834 843
$11 170 681		 491 491
$4 834		 - 1 411 955 675
$13 886 267
3 NMG 3 1290 285 176 960
$2 804 651		 221 067
$2 174		 36,3% 928 977 134
$9 038 501
4 AK 3 2136 222 387 051
$2 187 127		 104 114
$1 024		 55,4% 737 401 809
$7 174 565
5 VLG 2 2207 148 549 298
$1 460 949		 67 308
$662		 72,7% 300 480 843
$3 016 573
6 AK 1 803 68 545 264
$674 127		 85 361
$840		 - 81 404 055
$800 591
7 NKI 4 589 40 740 412
$400 673		 69 169
$680		 - 442 631 296
$4 286 156
8 CP 2 1754 23 800 000
$234 068		 13 569
$133		 - 58 600 000
$588 294
9 KNLG 1 425 23 735 734
$233 436		 55 849
$549		 - 27 507 960
$270 535
10 NMG 4 300 22 138 152
$217 724		 73 794
$726		 32,8% 177 521 529
$1 719 004
  ИТОГО TOP-10:   3 562 607 714
$35 037 448		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 101.68 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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02.01.2025

ЩЕЛКУНЧИК / The Nutcracker (KAP), данные не предоставлены дистрибьютором.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


- - -
AK - Атмосфера кино
CP - Централ Партнершип
EXP - Экспонента Фильм
KAP - КИНО.АРТ.ПРО
KNLG - Кинологистика
MVK - MVK
NKI - Наше кино
NMG - НМГ Кинопрокат
PNR - Пионер
PRD - Парадиз
VLG - Вольга

09.01.2025 Автор: БК