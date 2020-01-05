Касса России: «Волшебник Изумрудного города» оказался на вершине проката

Вторая строчка досталась сказке «Финист. Первый богатырь»

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 101.68 руб.

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1 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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